На Тернопольщине зафиксирована вспышка отравления в детском саду г.Збараж
12:26, 02 апреля 2018Новости регионов
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Острую кишечную инфекцию диагностировано у 10 детей.
При проведении обследования детского сада выявлены нарушения санитарного законодательства / УНИАН
На Тернопольщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей Збаражского городского коммунального ясли-саду №1 «Калинка».
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, заболели 11 человек, в том числе 10 детей.
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Начато санитарно-эпидемиологическое расследование . При проведении обследования детского сада выявлен ряд нарушений законодательства, в частности, не соблюдены нормы условий хранения продуктов питания, технологии приготовления блюд.
Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.
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