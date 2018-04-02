На Тернопольщине зафиксирована вспышка отравления в детском саду г.Збараж

Острую кишечную инфекцию диагностировано у 10 детей.

На Тернопольщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей Збаражского городского коммунального ясли-саду №1 «Калинка».

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, заболели 11 человек, в том числе 10 детей.

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Начато санитарно-эпидемиологическое расследование . При проведении обследования детского сада выявлен ряд нарушений законодательства, в частности, не соблюдены нормы условий хранения продуктов питания, технологии приготовления блюд.