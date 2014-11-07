В Луганской области на фугасе подорвались семь десантников

Во время проведения поисково-ударных действий в районе Сокольники Луганской области подорвались на фугасе и получили ранения семь десантников. Всем раненым оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

По данным пресс-центра, «ночью боевики, используя РСЗО БМ-21 «Град» дважды обстреляли подразделения сил АТО, которые дислоцируются неподалёку от населенного пункта Крымское».

«В течение ночи неоднократно из минометов вели огонь по нашим блокпостам в этом районе. В ответ силы АТО наносили точечные артиллерийские удары по огневым позициям незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе Донецкого аэропорта ситуация остается напряженной: «Этот стратегический объект под нашим контролем».

«Ночью были обстреляны наши блокпосты, опорные и наблюдательные пункты в районе населенных пунктов Майорск, Дебальцево и Попасная. На юге зоны АТО обстреляли наше подразделение, которое дислоцируется севернее Талаковки. Огнем в ответ огневые точки боевиков подавлены», - говорится в сообщении пресс-центра АТО.