В одной из школ Харьковщины отравились более 40 детей

Дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии.

В Харьковской области прокуратура начала расследование по факту выявления инфекционного заболевания у 44 учащихся одной школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры сегодня начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По словам начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заражение учеников.

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«29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратились 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз «ротавирусная инфекция» и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не явились 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы совместно со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз - «ротавирусная инфекция», четырем - «кишечная инфекция», - отметил Лялюк.

Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения.

Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована. Начато досудебное расследование.