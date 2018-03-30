В Житомире из-за кори госпитализировали более 20 военнослужащих (видео)

Пациенты не были привиты против кори.

В Житомире из-за кори госпитализировали 21 военнослужащего. Нацгвардейцы попали в больницу с одинаковыми симптомами - жаром и сыпью, сообщает ТСН. Читайте такжеВ Киевской области зафиксированы массовые вспышки кори и ветрянки среди военнослужащих Нацгвардии Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, все пациенты не имели прививок против кори. С начала года в Житомире зарегистрировано уже четыре десятка случаев заболевания корью.

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