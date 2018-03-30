В Житомире из-за кори госпитализировали более 20 военнослужащих (видео)

11:03, 30 марта 2018
Новости регионов
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УНИАН

Нацгвардейцы попали в больницу с одинаковыми симптомами - жаром и сыпью, сообщает ТСН.

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Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам врачей, все пациенты не имели прививок против кори.

С начала года в Житомире зарегистрировано уже четыре десятка случаев заболевания корью.

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Теги: #эпидемия кори в Украине