В Житомире из-за кори госпитализировали более 20 военнослужащих (видео)
11:03, 30 марта 2018Новости регионов
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Пациенты не были привиты против кори.
Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии / УНИАН
В Житомире из-за кори госпитализировали 21 военнослужащего.
Нацгвардейцы попали в больницу с одинаковыми симптомами - жаром и сыпью, сообщает ТСН.
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Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
По словам врачей, все пациенты не имели прививок против кори.
С начала года в Житомире зарегистрировано уже четыре десятка случаев заболевания корью.
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