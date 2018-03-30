На Киевщине разоблачили организованную экс-налоговиком подпольную типографию, где печатали медицинские справки

В рамках расследования будут установлены лица, на которых оформлялись указанные справки, а также медицинские учреждения, названия которых фигурируют в изъятых документах.

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность подпольной типографии в Киевской области, где изготавливали поддельные медицинские справки, техпаспорта и другие документы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, организатором нелегального бизнеса оказался бывший налоговик, житель Киевской области, который привлек к своей деятельности брата.

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«Во время обысков, проведенных по месту жительства фигурантов производства в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, изъяли оборудование для изготовления пластиковых карт и комплектующие к нему с пленками, содержащими изображения голограмм «МВД» и карты Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время обысков изъято 6 тысяч незаполненных бланков номерных медицинских документов, среди которых бланки о прохождении наркологического осмотра, психиатрического осмотра, прохождения общего медицинского осмотра, личные медицинские книжки, медицинские справки разрешительного характера; пустые бланки свидетельств о регистрации транспортных средств; около 100 номерных справок о прохождении медицинского осмотра с уже проставленными печатями врачей и их подписями; около 50 медицинских справок о получении разрешения на объекты разрешительной системы с печатями врачей и их подписями; печати и штампы с указанием медицинских учреждений и врачей и т.п.

Также в ходе обысков изъяты денежные средства в сумме около 20 000 гривен и более 4200 долларов США, расфасованные по отдельным конвертам.

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«В настоящее время готовятся ходатайства об аресте изъятых вещественных доказательств и назначения по ним судебных экспертиз. Кроме того, в рамках расследования будут установлены лица, на которых оформлялись указанные справки, а также медицинские учреждения, названия которых фигурируют в изъятых документах», - сообщили в прокуратуре.

Уголовное производство расследуется по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Следственные действия продолжаются.