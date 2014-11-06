О движении транспорта Киева для людей с особыми потребностями можно узнать в сети

Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями коммунальное предприятие «Киевпастранс» совместно с EasyWay осуществило мероприятия по созданию дополнительных удобств при пользовании общественным наземным транспортом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, отныне для общественности стала доступной информация о подвижном составе, который работает на маршрутах общественного наземного транспорта и приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью.

Узнать о прибытии на остановку такого транспорта можно на сайте КП «Киевпастранс» (www.kpt.kiev.ua в разделе «Транспорт Online) и на сайте EasyWay (www.eway.in.ua). Такой подвижной состав отражается специальной соответствующей пиктограммой (синий круг с изображением человека в инвалидной коляске). Вопрос отображения информации в мобильных приложениях прорабатывается. На странице каждого маршрута при наведении на GPS-маркер транспортного средства отображается соответствующая иконка.

По данным КГГА, на маршрутах общественного наземного транспорта города, которые обслуживает КП «Киевпастранс», работают 979 единиц подвижного состава с низким уровнем пола, которые приспособлены для лиц с ограниченными физическими возможностями и женщин с детскими колясками, в частности, 550 автобусов, 399 троллейбусов и 30 трамваев. Кроме того, 609 подвижных единиц оборудованы пандусами, в частности, 325 троллейбусов, 275 автобусов и 9 трамваев. 19 троллейбусов и 7 трамваев оборудованы системой внешнего оповещения о прибытии подвижного состава на остановку для пассажиров с недостатками зрения.