Крымский «министр» здравоохранения подал в отставку

Об этом в четверг 6 ноября сообщил самопровозглашенный "премьер-министр" Крыма Сергей Аксёнов, пишет сайт Крыминформ.

Причины отставки пока не разглашаются.

Ранее Аксёнов неоднократно выражал недовольство состоянием дел в сфере здравоохранения аннексированного Крыма. В результате «проверок» самопровозглашенный премьер-министр потребовал уволить главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко.

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Позднее он заявил, что подозревает главврачей медицинских учреждений в саботаже. Аксёнов предположил, что руководители государственных больниц в Крыму «искусственно тормозят закупку оборудования и медикаментов».

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16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.