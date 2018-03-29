Одесские медики не подтвердили смерть полуторагодовалого ребенка от свиного гриппа (видео)

Медики подтвердили, что вирус свиного гриппа в организме ребенка действительно был, но умер он не от него.

Исследования показали, что штамм H1N1 в организме ребенка действительно был, однако не успел проявить свое патогенное действие. Смерть спровоцировал так называемый синдром Рея.

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Это острое опасное состояние, которое обычно возникает после лечения вирусной лихорадки ацетилсалициловой кислотой. Кто назначил больному ребенку этот препарат, в какой дозировке его давали девочке родители, должна определить специально созданная комиссия, говорится в сюжете ТСН.

Известно, что у ребенка была температура 39 и врачи посоветовали госпитализацию, но родители привезли ребенка в больницу на следующий день в тяжелом состоянии.