Одесские медики не подтвердили смерть полуторагодовалого ребенка от свиного гриппа (видео)

18:24, 29 марта 2018
Новости регионов
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Это острое опасное состояние, которое обычно возникает после лечения вирусной лихорадки ацетилсалициловой кислотой. Кто назначил больному ребенку этот препарат, в какой дозировке его давали девочке родители, должна определить специально созданная комиссия, говорится в сюжете ТСН.

Известно, что у ребенка была температура 39 и врачи посоветовали госпитализацию, но родители привезли ребенка в больницу на следующий день в тяжелом состоянии.

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Теги: #Одесса#ребенок#грипп