Марина Порошенко передала госпиталям Запорожья современные операционные столы

Супруга президента Украины Марина Порошенко посетила сегодня Запорожский военный госпиталь и 61-й военный мобильный госпиталь, который сейчас базируется в Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Марина Порошенко ознакомилась с ходом восстановительных работ, которые проводятся в Запорожском военном госпитале, и обсудила с руководством существующие проблемы.

После завершения работ госпиталь будет рассчитан на 100 койко-мест с 5 отделениями: приемным, хирургическим, терапевтическим, инфекционным и реанимационным, отметили в пресс-службе.

"В свое время этот госпиталь был одним из лучших среди военных медицинских заведений страны. Досадно, что он был доведен до состояния почти полного уничтожения. Я очень благодарна всем небезразличным людям, которые, объединившись единым фронтом, работают на защиту, оборону и укрепление нашей страны», - сказала Марина Порошенко.

Она передала в хирургические отделения Запорожского военного госпиталя и 61-го мобильного госпиталя многофункциональные электромеханические операционные столы.