Подростки, пострадавшие от обстрела школы в Донецке, остаются в реанимации



Об этом сегодня сообщила Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, еще двух раненных перевели в общее отделение для дальнейшего лечения, которое полностью оплатит Гуманитарный штаб Ахметова.

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«У всех – достаточно серьезные осколочные ранения. У одного из ребят сильно повреждена коленная чашечка. Все затраты на лечение и реабилитацию Гуманитарный штаб берет на себя. Очень прискорбно это говорить, но мы возьмем также все затраты, связанные с похоронами погибших ребят. Приносим самые искренние соболезнования родным, которые потеряли самое ценное, что может быть, – своих детей», - сказала Филь.

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По ее мнению, военные действия на востоке Украины нужно прекратить как можно скорее.

«Позиция Рината Ахметова неизменна: мирные жители не должны гибнуть. В 21 веке не должны погибать дети. В районе, где произошла трагедия, сейчас находятся около 6 тыс. человек – с малышами и стариками. Они живут в подвалах под обстрелами. Как цивилизованные люди, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить эту вакханалию», - отметила Филь.

Напомним, 5 ноября, школа № 63 в поселке Северный, Куйбышевского района Донецка, подверглась мощному артобстрелу. В это время на спортивной площадке возле учебного заведения играли в футбол дети. Двое (восьмилетний ребенок и 17-летний выпускник школы) погибли на месте. Еще четверо оказались в травматологии. Обстрел был настолько интенсивный, что «скорая» не могла подъехать к месту трагедии.