В уманском детсаду отравились дети

Зарегистрировано четыре случая заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников младшей группы дошкольного учебного заведения.

В детсаду № 30 «Вишенка» Умани отравились дети

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зарегистрировано четыре случая заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников младшей группы дошкольного учебного заведения.

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Детей госпитализировали в инфекционное отделение с острым гастроєнтероколитом.

Для проведения лабораторных исследований отобрано материал от контактных детей и персонала учреждения на носительство ротавирусов и возбудителей кишечных инфекций, пробы питьевой воды, образцы готовых блюд и гигиенические смывы с предметов окружающей среды.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений соблюдения требований санитарного законодательства.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.