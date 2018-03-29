В уманском детсаду отравились дети
В детсаду № 30 «Вишенка» Умани отравились дети
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зарегистрировано четыре случая заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников младшей группы дошкольного учебного заведения.
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Детей госпитализировали в инфекционное отделение с острым гастроєнтероколитом.
Для проведения лабораторных исследований отобрано материал от контактных детей и персонала учреждения на носительство ротавирусов и возбудителей кишечных инфекций, пробы питьевой воды, образцы готовых блюд и гигиенические смывы с предметов окружающей среды.
В ходе проверки выявлен ряд нарушений соблюдения требований санитарного законодательства.
Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.