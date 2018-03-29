На Житомирщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита среди школьников

13:04, 29 марта 2018
Новости регионов
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УНИАН

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в инфекционное отделение Коростенской центральной городской больницы госпитализированы 5 учеников девятого класса, из них трое с легким течением заболевания, двое - со средней степенью тяжести.

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С целью установления причин и условий, которые привели к инфекционной вспышке, проведено обследование школы.

Выявлены нарушения санитарного законодательства, в частности, не созданы условия для соблюдения личной гигиены учащимися и персоналом после посещения уличной уборной в школе, нарушается питьевой режим, отсутствуют дезсредства и прочее. Также и проверка пищеблока выявила многочисленные нарушения.

Отобраны пробы питьевой воды, смывы с оборудования пищеблока, обследовано работников. Лабораторные исследования и комплекс противоэпидемических мероприятий продолжаются.

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Теги: #инфекционные болезни#здоровье школьников#гепатит А