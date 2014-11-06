Львовщина: жители п.Шкло госпитализированы с диагнозом "сальмонеллез"

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 6 ноября продолжают стационарное лечение в инфекционном отделении Новояворовской районной больницы 6 жителей (из них 3 детей) пгт. Шкло Яворовского района, у которых, по сообщению ГУ Госсанэпидемслужбы во Львовской области, выделена патогенная флора «Salmonela enteritidis».

Потерпевшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с клиническими протоколами. Причина отравления устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 28-29 октября в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы были госпитализированы 6 человек, из них 3 детей, жителей Яворовского района, с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция», которые 27 октября в пгт. Шкло Яворовского района в частном жилом доме отмечали Храмовый праздник (всего приглашенных было 17 человек, из них 8 детей).