Ребенок умер на прошлой неделе в результате поражения вирусом A(H1N1).

В Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает информационный бюллетень «Грипп и ОРВИ в Украине».

Согласно сообщению, ребенок умер на прошлой неделе в результате поражения вирусом A(H1N1).

Всего в стране за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 тыс. 305 человек, из которых 64,1% – дети до 17 лет.

В целом уровень заболеваемости в Украине на 9,4% ниже эпидемического порога.