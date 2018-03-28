В Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок
17:22, 28 марта 2018Новости регионов
19
Ребенок умер на прошлой неделе в результате поражения вирусом A(H1N1).
Ребенок заболел вирусом A(H1N1) \ УНИАН
В Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает информационный бюллетень «Грипп и ОРВИ в Украине».
Согласно сообщению, ребенок умер на прошлой неделе в результате поражения вирусом A(H1N1).
Всего в стране за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 тыс. 305 человек, из которых 64,1% – дети до 17 лет.
В целом уровень заболеваемости в Украине на 9,4% ниже эпидемического порога.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter