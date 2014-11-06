В Харьковской области разоблачено производство фальсифицированных лекарств

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по лекарственным средствам, издано распоряжение о временном запрете обращения подозрительных относительно фальсификации лекарственных средств, которые были обнаружены на псевдопроизводстве. Отобранные образцы подлежат лабораторному контролю. Уже в ближайшее время, будут выяснены составляющие, которые входят в обнаруженной на Харьковщине продукции.

Поэтому на сегодня под временный запрет в обращении попали лекарственные средства:

- КАРСИЛ, таблетки, покрытые оболочкой, по 22,5 мг, серий 2010114, 2160114, 2250114, 2320114, с маркировкой производителя АО «Софарма, Болгария», Болгария, АО «Болгарская роза-Севтополис», Болгария;

- АНАФЕРОН, таблетки, серий 3200413, 3190413, с маркировкой производителя ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Российская Федерация;

- КЕТАНОВ, таблетки, покрытые оболочкой, по 10 мг, серии 2568339, с маркировкой производителя «Ранбакси Лабораториз Лимитед», Индия;

- ФЕСТАЛ, драже, серий 3312205, 3312207, 3312198, 3312199, с маркировкой производителя «Авентис Фарма Лимитед», Индия.

Сразу же после разоблачения нелицензионного производства на Харьковщине состоялось совещание со специалистами официальных представительств иностранных фамкомпаний, в ходе которой был обсужден вопрос их привлечения к проведению лабораторного контроля для сравнения отобранных образцов с лекарственными средствами, которые официально произведенные и ввезенные на территорию Украины.