В Полтаве презентовали проект реформы ВИЧ-услуг

Как сообщили УНИАН в Миездраве, Полтавщина попала в список 10 регионов, на территории которых будут реализовывать проект, который будет оказывать техническую помощь государственным и неправительственным учреждениям для определения наилучших подходов к финансированию и предоставление ВИЧ-услуг.

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Об основных аспектах реализации проекта «Реформа ВИЧ-услуг в действии» на Полтавщине рассказала его директор Ната Авалиани. Она пояснила, что основной его целью является усиление системы здравоохранения для обеспечения эффективного и устойчивого предоставления услуг по профилактике, лечению и уходу в сфере ВИЧ-инфекции/СПИДа наиболее уязвимым группам населения.

Директор проекта подчеркнула, что Полтавщина является одним из передовых регионов по внедрению многих инициатив, поэтому мы будем не только способствовать вашим начинаниям, но и использовать ваш опыт для работы в других регионах для общей цели - усилению контроля над ВИЧ-инфекцией в государстве.

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Советник по вопросам усиления системы здравоохранения Жанна Пархоменко отметила, что через пилотирование альтернативных моделей предоставления ВИЧ-услуг проект определит, апробирует и рекомендовать модели предоставления услуг и механизмы финансирования для наиболее уязвимых групп населения.

Проект будет предоставлять гранты для развития потенциала перспективных местных организаций путем предоставления технической помощи, что поможет решить насущные потребности в области развития потенциала и обеспечении устойчивого предоставления ВИЧ-услуг.