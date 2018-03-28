В центре Винницы работало учреждение, где принудительно содержались алкозависимые люди

В ходе обыска в центре изъяты учетные карточки проходящих реабилитацию лиц, компьютерная техника.

В Виннице правоохранители выявили реабилитационный центр, где принудительно содержались около 20 нарко- и алкозависимых граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, 27 марта на основании постановления следственного судьи Винницкого городского суда проведен обыск в помещении реабилитационного центра, который расположен в Виннице.

Установлено, что центр реабилитации расположен в трёхэтажном здании в центре города. Его территория огорожена бетонным забором, на окнах установлены решетки. Центр занимается реабилитацией нарко- и алкозависимых граждан.

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Руководитель Винницкой местной прокуратуры Сергей Гайду отметил, что во время обыска изъяты учетные карточки проходящих реабилитацию лиц, компьютерная техника. Общаясь с людьми, подтверждены факты незаконного содержания в центре лиц, которым было запрещено покидать территорию центра, общаться с родственниками и самостоятельно выходить на прогулки, а мобильные телефоны лиц, которые проходили реабилитацию, находились в сейфе заведующего центром. Желание покинуть указанный центр выявили более 10 человек.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека группой лиц) и ст.138 УК (незаконная лечебная деятельность) УКУ.

На данный момент продолжается досудебное расследование, проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.