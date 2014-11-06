Посол Чехии передал харьковской больнице современное медоборудование

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в церемонии передачи оборудования, которая прошла сегодня в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф больницы, также принял участие региональный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине Олдрих Андрисек.

Посол Чешской Республики вручил заведующему отделением интенсивной терапии Константину Лобойко современный аппарат искусственной вентиляции легких Monnal-T75 и шприцевый насос ТОР-5510.

«Эта скромная помощь, которую мы предоставили, поможет раненным и пострадавшим. Мы осознаем, в какой трудной ситуации находится Украина. Чешская Республика поддерживает Украину в ее выборе и развитии», - отметил Почух.

Посол также пообещал, что военные хирурги Харьковской области смогут в ближайшем будущем поехать на стажировку в Чехию.

«Также мы сейчас разрабатываем программу лечения военнослужащих, раненых в зоне АТО, в чешских больницах. Мы очень рады, что можем оказать помощь Украине», - подчеркнул Почух.

Справка УНИАН. Аппарат Monnal-T75 - современный аппарат искусственной вентиляции легких, предназначенный для взрослых, детей и новорожденных с массой тела более 3 кг. Аппарат обеспечивает возможность проведения как искусственной, так и вспомогательной вентиляции (в том числе и неинвазивной) в режимах как по объему, так и по давлению в дыхательных путях пациента.

Monnal-T75 оборудован встроенной аккумуляторной батареей, которая обеспечивает его работу на протяжении 1 часа при выключении внешнего питания.

Шприцевый насос ТОР-5510 является простым в использовании и надежным устройством, которое обеспечивает возможность круглосуточного введения растворов с помощью шприца любой емкости любого производителя с высокой точностью.