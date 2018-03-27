На строительство нового корпуса детской больницы в Хмельницком выделено 30 млн грн

Хмельницкая областная детская больница - единственное областное специализированное детское учреждение третичного уровня оказания медицинской помощи.

Депутаты Хмельницкого областного совета выделили 30 млн грн на строительство нового лечебно-диагностического корпуса детской больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения в областной бюджет были внесены во время сегодняшнего пленарного заседания сессии совета.

В пояснительной записке сказано, что Хмельницкая областная детская больница - единственное областное специализированное детское учреждение третичного уровня оказания медицинской помощи. На сегодняшний день в больнице развернуто 250 коек по 11 профилям в 7 отделениях. Областная детская консультативная поликлиника рассчитана на 110 посещений в смену (ежегодно амбулаторную помощь получают более 48 тыс. детей).

Читайте такжеМедсестер «Охматдета» обвиняют в коррупционных махинациях с лекарствами

Материальная база областной детской больницы устарела, не соответствует санитарно-гигиеническим и строительным нормам и правилам - на одного ребенка приходится 3 кв. м при нормативе 6,5 кв. м.

В 2017 году была разработана проектно-сметная документация на строительство нового лечебно-диагностического корпуса и проведена корректировка документации с учетом заключений депутатских комиссий областного совета.

Справка УНИАН. 29 марта 2017 года депутаты Хмельницкого облсовета определили строительство лечебно-диагностического корпуса Хмельницкой областной детской больницы приоритетным объектом на 2017-2019 годы. Предварительная стоимость строительства нового лечебно-диагностического корпуса областной детской больницы составляет более 300 млн грн.