В столице снижаются показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидемический порог упал на 36 %.

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 35,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

За 12-й (прошлый) неделю эпидсезона зарегистрировано 19 тыс больных гриппом и ОРВИ. По сравнению с 11-й неделей (заболели почти 22 тыс), наблюдается снижение уровня заболеваемости на 15,1%.

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Показатель заболеваемости за отчетный период составил 651,5 (за 11-ю неделю 749,6).

«По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости как среди детского, так и взрослого населения. Так, взрослых заболело 7546 человек против 9032 за 11-ю неделю, снижение на 19,7%; детей - 11515 против 12899, снижение на 12%. В структуре заболеваемости дети составляют 60,4%, а на предыдущей неделе 58,8%», - прокомментировал Поворозник.

По его данным, заболеваемость среди школьников снизилась на 11,1%, если сравнивать с прошлой неделей, 4458 случаев, что составляет 38,7% от общего количества заболевших детей и 23,4% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

В медицинские учреждения за 12-ю неделю эпидсезона госпитализированы 172 человека, из них 122 детей.

Отмечается, что в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинация против гриппа не проводилась на прошлой неделе.

Всего с начала эпидемического сезона в городе вакцинировано 27,5 тыс человек, из них 6,5 тыс - дети.