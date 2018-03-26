В Киевской области зафиксированы массовые вспышки кори и ветрянки среди военнослужащих Нацгвардии

Состояние здоровья пациентов нормализовали.

На Киевщине зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащих Нацгвардии.

Как сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины, по состоянию на сегодняшний день в Ирпенской центральной городской больницы доставлено 7 военнослужащих Национальной гвардии и с подозрением на корь и 6 - с подозрением на ветрянку.

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Всех госпитализировали в инфекционное отделение. Состояние здоровья больных нормализовали.

Источник болезни определен - общежитие в г. Ирпень, где проживают военнослужащие.

Сообщается, что военная часть расположена в Броварах. Непосредственно на территории военной части случаев болезни не зафиксировано.