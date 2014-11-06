В Одесской области в вакцине БЦЖ нуждаются 19 тыс детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила заместитель начальника управления здравоохранения по вопросам материнства и детства Одесской областной государственной администрации Анна Лунева.

По ее словам, в марте завершилось действие сертификата вакцины БЦЖ российского производства и с тех пор дети данную вакцинацию не получали.

«Поэтому в Одесской области есь дети, которая родились за это время и не получили вакцинацию БЦЖ в роддоме и сейчас находится под наблюдением детских поликлиник. Плюс те дети, которые нуждаются в ревакцинации. В общей сложности, таких детей у нас сегодня по области 19 тыс. (в том числе, в ревакцинации нуждаются 2-2,5 тыс.) и каждый день рождаются новые маленькие жители региона», - отметила чиновница.

Она отметила, что у медиков региона в наличии только 3,5 тыс. вакцин БЦЖ. Учитывая дефицит данного препарата, принято решение использовать его с сегодняшнего дня в родильных домах.

«3,5 тыс. – мало, потому что в среднем на месяц в области появляется на свет 2,1-2,3 тыс. детей, мы уже подготовили и отправили письмо в Министерство для того, чтобы нам перераспределили те серии, которые сейчас допущены в работу из других областей Украины», - сказала Лунева.

Она добавила, что детей, которые ранее не получили вакцину БЦЖ, привьют в поликлиниках, где они находятся под наблюдением.

«Что касается ревакцинации, то она отложена до проведения централизованных закупок – такова позиция Министерства здравоохранения. И оно понятно, потому что вакцина БЦЖ — живая вакцина, и для того, чтобы ее централизовано закупить, ее надо сделать. Она будет закуплена и доставлена в регионы», - подчеркнула Лунева, сказав, что о том, кто будет производителем препарата ей ничего неизвестно.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах», касающийся оборота лекарственных средств и государственного контроля качества ввезенных на территорию Украины лекарственных средств. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон позволит решить проблему с обеспечением вакциной БЦЖ для профилактики туберкулеза.

На сегодняшний день на складах скопилось 509 000 доз вакцины БЦЖ, срок государственной регистрации которой истек еще в марте, но срок годности, определенный производителем, истекает лишь в сентябре 2015 года.

БЦЖ (Бацилла Кальметта-Герена или Bacillus Calmette—Guérin, BCG) — вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной палочки, которая практически утратила вирулентность для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде.