Декларация с врачом подписывается бессрочно, но может быть разорвана в любой момент

Киев ожидает утверждения Минздравом порядка закрепления пациентов за врачом и формы декларации.

В столице подписание деклараций с выбранными врачами первичного звена (семейным врачом, терапевтом, педиатром), который будет проводиться в рамках государственной программы реформирования сферы медицинских услуг, начнется со 2 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

По ее словам, в настоящее время город ожидает приказа Министерства здравоохранения Украины, которым будет окончательно утвержден порядок закрепления пациентов за врачом и форма декларации.

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«С 2 апреля стартует программа «Выбери врача», то есть надо будет выбрать врача и подписать с ним декларацию. К врачам первичного звена относятся семейные врачи, терапевты, педиатры. Но вы должны определиться, будете ли вы, ваша семья наблюдаться у семейного врача ли такая декларация может быть подписана взрослым у терапевта, а в отношении детей - у педиатра», - сказала Гинзбург.

Она отметила, что у одного терапевта может быть подписано 2 тысячи пациентов, у семейного врача - 1 тыс. 800 пациентов и у педиатра - 900 маленьких пациентов. Планируется, что с июля уже изменится система оплаты врачам за работу в соответствии с количеством пациентов с подписанными декларациями.

«И государство будет платить деньги уже не ставку, как на сегодняшний день мы имеем систему получения зарплаты, а за каждого конкретного пациента», - пояснила Гинзбург.

По ее словам, ситуация когда к одному врачу будет очень много пациентов, а к другому пациентов не будет, будет стимулировать последних и тех, кто наберет мало пациентов, к повышению их квалификации, уровня знаний и умений.

Руководитель профильного департамента отметила, что на сегодняшний день город сформировал на 90% базу врачей первичного звена по программе «Выбери врача»

«Заведения и врачи готовы к этому этапу. 90% информаци ио врачах первичного звена уже внесено в электронный реестр и, думаю, что до конца дня 100-процентно будут внесены данные. И у нас уже принимается электронная подпись», - заверила Гинзбург.

По ее словам, в настоящее время предполагается, что для подписания декларации надо будет прийти в поликлинику или амбулаторию, где принимает выбранный вами врач с паспортом, идентификационным кодом и если речь идет о детях, то иметь свидетельство о рождении.

«Заполняется декларация в электронной версии врачом, или будет в каждом заведении, каждой амбулатории назначено ответственное лицо. Введенные данные распечатываются в 2-х экземплярах и подписываются», - добавила Гинзбург.

Она отметила, что декларация подписывается бессрочно, но может в любой момент быть разорвана и подписана другая с другим врачом.

Она также заверила, что прописка пациента не играет роли при выборе врача.

«В этом суть этой реформы на первичном звене, которая концентрируется финансовый пул именно в национальной службе здоровья и это дает возможность врачу в любом регионе платить за пациента несмотря на регистрацию», - отметила Гинзбург.

Она также отметила, что подписание декларации не должно влиять на предоставление непрерывной медицинской помощи пациентам.

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«То есть помощь оказывается всеми заведениями и всеми медицинскими работниками. Предполагается, что в случае, когда врач первичного звена направляет к узкому специалисту, то это бесплатно по направлению. В случае, если вы самостоятельно решили пойти к специалисту, то вы платите средства», - разъяснила она.