В Киеве к реализации программы «Доступные лекарства» привлечены около 600 аптек

12:58, 26 марта 2018
Новости регионов
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Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург.

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По ее словам, на обеспечение программы в этом году предусмотрено 75,4 млн грн бюджетного финансирования против 52 млн грн в 2017 году.

«На сегодняшний день воспользовались этой возможностью, а это больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, бронхиальной астмой более 70 тыс. пациентов, и объем финансирования по выданным препаратам составил 10,2 млн грн», - сообщила Гинзбург.

При этом, добавила она, расширена сеть аптек, работающих в рамках этой правительственной программы. «Если в 2017 году было задействовано 346 аптек, то в этом году уже более 600 аптек», - сказала Гинзбург.

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Теги: #доступные лекарства#медицина Киева