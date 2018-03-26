Медсестер «Охматдета» обвиняют в коррупционных махинациях с лекарствами

Заведующая аптечным складом за три года присвоила лекарств на 3 млн грн.

Киевская местная прокуратура №10 объявила о подозрении семи сотрудникам Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Досудебным расследованием установлено, что заведующий аптечным складом НДСБ путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 год присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн.

Кроме того, в рамках указанного уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении шести старшим медицинским сестрам отделений «Охматдета», которые будучи материально ответственными лицами и наделенными полномочиями по возможности получения, хранения и контроля препаратов, обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн грн.

Отмечается, что по результатам досудебного расследования заведующему аптечным складом НДСБ «Охматдет» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Шестерым старшим медицинским сестрам отделений больницы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2,3,4 ст. 191 УК Украины.

«Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное следствие продолжается», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года, Генеральная прокуратура Украины начала проверку информации о закупке якобы некачественных лекарств для онкобольных детей в столичной детской специализированной больницы «Охматдет» (охрана материнства и детства).