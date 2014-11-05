За сутки в зоне АТО ранены 9 украинских военных

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибли двое украинских военных, 9 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли двое украинских военных, 9 бойцов получили ранения.