За сутки в зоне АТО ранены 9 украинских военных

15:41, 05 ноября 2014
Новости регионов
0

Сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко

Фото: УНИАН

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибли двое украинских военных, 9 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли двое украинских военных, 9 бойцов получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter