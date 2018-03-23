Киевляне смогут бесплатно сделать флюорографию

15:04, 23 марта 2018
Новости регионов
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Фото: УНИАН

Акция ппосвящена Всемирному дню боротьбы с туберкулезом.

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Возле помещения Киевской мэрии (ул. Крещатик, 36) на протяжении двух дней с 9:00 до 17:00 будут работать два мобильных флюорографа. Один из них – специально для обследования людей с особенными потребностями.

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Теги: #туберкулез в Украине