Киевляне смогут бесплатно сделать флюорографию
15:04, 23 марта 2018Новости регионов
8
Акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Киевляне смогут сделать бесплатно флюорографию / Фото: УНИАН
В выходные - 24 и 25 марта - киевляне смогут бесплатно сделать флюорографию.
Акция ппосвящена Всемирному дню боротьбы с туберкулезом.
Читайте такжеВ Україні на обліку перебуває близько 35 тисяч хворих на туберкульоз - МОЗ
Возле помещения Киевской мэрии (ул. Крещатик, 36) на протяжении двух дней с 9:00 до 17:00 будут работать два мобильных флюорографа. Один из них – специально для обследования людей с особенными потребностями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter