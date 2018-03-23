Акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В выходные - 24 и 25 марта - киевляне смогут бесплатно сделать флюорографию.

Акция ппосвящена Всемирному дню боротьбы с туберкулезом.

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Возле помещения Киевской мэрии (ул. Крещатик, 36) на протяжении двух дней с 9:00 до 17:00 будут работать два мобильных флюорографа. Один из них – специально для обследования людей с особенными потребностями.