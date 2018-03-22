В Ривненской областной больнице объявлен карантин из-за случая кори (видео)
11:40, 22 марта 2018Новости регионов
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Характерные для кори симптомы проявились у 17-летнего парня.
Новых пациентов в больницу не госпитализируют / УНИАН
В Ривненской областной больнице объявлен карантин из-за случая кори.
Пока новых пациентов туда не принимают. Характерные для кори симптомы проявились у 17-летнего парня, которого госпитализировали с температурой, пишет ТСН.
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Больного уже перевели в инфекционное отделение городской больницы.
За состоянием других детей в педиатрии следят медики. В целом на Ровенщине зафиксировано 67 случаев кори, из них - 48 в детей.
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