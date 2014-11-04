Киевсовет увеличит долю благотворительных взносов для больниц с 35% до 75%

В КГГА инициируют рассмотрение в Киевсовете вопроса о пересмотре существующего распределения средств из благотворительных взносов с тем, чтобы увеличить их долю на развитие медицинских учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, с такой инициативой выступил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в каждой столичной больнице есть специальный счет, на который кто-либо может перечислить благотворительную помощь, в то же время параллельно медучреждения создают благотворительные фонды.

По словам Радуцкого, если средства перечисляются благотворительному фонду, то 65% от суммы остается в самом фонде и только 35% перечисляется в больницу. Заместитель председателя КГГА заметил, что будет предлагать Киевсовету изменить распределение средств таким образом, чтобы в больнице оставалось 75% от благотворительного взноса, и тогда у главных врачей будет мотивация не создавать карманные благотворительные фонды, а развивать собственную больницу за счет не только бюджетных, но и благотворительных средств».

Как заметил Радуцкий, если речь идет о спецсчете медицинского учреждения, то 50% от перечисленной суммы остаются в самой больнице, а еще 50% идут в бюджет города, из которого эти средства вновь перечисляются на развитие системы здравоохранения.

Радуцкий подчеркнул, что столичная власть имеет возможность проконтролировать спецсчета и как именно средства, перечисленные на них, были использованы. «В отличие от счетов благотворительных фондов, которые массово создаются в киевских медицинских учреждениях, специальный счет самой больницы является открытым и городская власть может проконтролировать, куда именно пошли перечисленные деньги – на развитие больницы или в карман главному врачу», - отметил Радуцкий.