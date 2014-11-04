Боевики запретили врачам выезжать за пределы Донецка

Боевики, контролирующие Донецк, запретили узкопрофильным врачам и врачам медицины катастроф покидать город для предоставления медицинских услуг в районах Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, из-за блокирования финансовых учреждений на контролируемых боевиками территориях в аптечных сетях наблюдается значительное уменьшение количества лекарств. Их запасы аптеки пополнить не могут из-за отсутствия оборотных наличных средств, сказал Лысенко.