В Одессе открыли областной диспетчерский центр экстренной медицинской помощи

Главная задача центра – сокращение времени, затраченного на прибытие бригад скорой помощи к пациентам.

В Одессе сегодня открыли Единую оперативную диспетчерскую службу Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия единого для всего региона центра, расположенного на улице Академика Воробьева, приняли участие глава Одесской ОГА Максим Степанов и председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.

Читайте такжеВ Одессе уволены с работы пьяные медики "скорой", из-за халатности которых умер человек

Как отметил Степанов, главная задача центра – сокращение времени, затраченного на прибытие бригад скорой помощи к пациентам, благодаря чему уменьшатся летальные случаи среди населения.

«Мы сегодня сделали большой шаг к жизни. На «103» звонят люди, которым нужна помощь, часто она необходима для спасения жизни. Сейчас на оперативно-диспетчерскую службу подключены города Одесса, Черноморск и Южный. За сутки на «103» поступает примерно 6 тыс. вызовов», - сказал Степанов.

Единая оперативная диспетчерская служба значительно уменьшит время прибытия бригады медиков к пациенту, благодаря автоматизации приема вызовов, электронному контролю всех этапов скорой помощи, а также оптимизации управления ресурсами. Информация автоматически обрабатывается и передается непосредственно на мобильное устройство, имеющееся у бригады скорой помощи. Таким образом, налаживается выбор ближайшей к месту вызова бригады для выполнения заявки. Также избирается кратчайший маршрут ее движения благодаря применению GPS-навигации.

Общее количество работников новой службы (с диспетчерскими постами, отделом медицины катастроф, выездной консультативной помощью, отделом телемедицинских врачебных консультаций, круглосуточным техническим постом) составит более 200 сотрудников.

«Сегодня мы также передаем пять автомобилей скорой медицинской помощи. Это четыре машины, которые будут обслуживать южные районы Одесской области – Арцизский, Килийский, Ренийский и Белгород-Днестровский. Также один автомобиль передается для выездной медицинской консультативной помощи во всех районах региона», - подчеркнул Степанов.

Кроме того, сегодня на базе центра открыт кабинет телемедицины, который позволит оказывать экстренную консультативную помощь врачам Одесской области и выполнять расшифровку более 100 электрокардиографических исследований в сутки.

Также на базе областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф создан кабинет мониторинга качества оказания медицинской помощи.

Читайте такжеВ одной из больниц на Николаевщине шесть лет прятали новый маммограф

В пресс-службе добавили, что на реализацию проекта выделены средства из областного бюджета – в целом на создание единой оперативной диспетчерской службы запланировано потратить 17,8 млн грн, из которых большая часть освоена.

В перспективе на «пульт» единой диспетчерской планируется подключить другие города региона.