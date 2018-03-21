В Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний ребенок

У ребенка была злокачественная феохромоцитома 3-й категории.

Димитровский отдел Красноармейской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту смерти школьника на уроке физической культуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 20 марта на уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику 5-го класса внезапно стало плохо. Медики бригады «скорой помощи», приехавшие по вызову, констатировали смерть мальчика.

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Как отметили в прокуратуре, установлено, что у ребенка было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3-й категории.

Правоохранителями готовится ходатайство в суд о проведении судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти школьника.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - п. 2 ч. 2 ст. 115 (с пометкой «естественная смерть») Уголовного кодекса Украины.