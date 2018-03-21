На Киевщине разоблачена группа преступников, вербовавших молодых людей для трансплантации в России

11:10, 21 марта 2018
Новости регионов
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therapia.ua

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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В ведомстве напомнили, что злоумышленники через социальные сети вербовали пострадавших, обещая им при этом большое денежное вознаграждение. Членов ОПГ задержали в ноябре 2017 года во время их попытки вывезти потерпевшую для трансплантации в РФ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми с целью эксплуатации в форме изъятия части внутреннего органа - печени) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму почти 5 млн грн.

В настоящее время подозреваемым, их защитникам и пострадавшим объявлено о завершении досудебного расследования, а также открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Членам ОПГ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Теги: #черные трансплантологи