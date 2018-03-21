В Ривненской области врач проносил в тюрьму наркотики и алкоголь

Решается вопрос об уведомлении врачу о подозрении в совершении тяжких преступлений и избрании ему меры пресечения.

В Ривненской области правоохранители 19 марта разоблачили врача, который в тюрьму проносил наркотики и алкоголь.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, правоохранители разоблачили и прекратили коррупционную деятельность одного из врачей Ривненской областной больницы.

Установлено, что мужчина, работая по совместительству врачом-терапевтом в одном из исправительных учреждений в Ривненской области, за неправомерную выгоду в виде денег неоднократно проносил и передавал осужденным запрещенные к свободному обращению предметы, в том числе мобильные телефоны и вещества.

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Правоохранители разоблачили врача при попытке пронести на территорию исправительного учреждения измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета, похожее на каннабис, таблетки белого цвета (вероятно психотропное средство субитекс) и спирт.

При процессуальном руководстве прокуратуры Ривненской области орган досудебного расследования проводит следственные (розыскные) действия.

Решается вопрос об уведомлении врачу о подозрении в совершении тяжких преступлений и избрании ему меры пресечения.