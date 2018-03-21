В Киеве открыли уголовное дело по незаконному отчуждению здания Института травматологии

Правоохранители установили, что право собственности на объект зарегистрировано за физическим лицом на основании поддельного договора.

В Киеве открыто производство по факту отчуждения из государственной собственности здания Института травматологии и ортопедии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, местной прокуратурой установлено незаконное выбытие из государственной собственности нежилого здания общей площадью более 700 кв.м. по ул. Бульварно-Кудрявской, 27 в Шевченковском районе, находящегося в ведении Национальной академии медицинских наук Украины и состоящего на балансе государственного учреждения «Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины».

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«Установлено, что право собственности на данный объект недвижимости зарегистрировано за физическим лицом на основании поддельного договора купли-продажи и на сегодня внесено в уставный фонд частного общества», - говорится в сообщении.

Как отмечается, учитывая, что имущество выбыло из собственности государства в обход установленной законом процедуры, местной прокуратурой приняты меры реагирования путем подачи иска в Хозяйственный суд Киева об истребовании указанного имущества в пользу государства в лице Национальной академии медицинских наук Украины.

Кроме того, по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч. Ч. 1, 3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к незаконному отчуждению государственного имущества.