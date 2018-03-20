В Житомире при участии вице-премьера Зубко представили проект формирования медучреждений в селе

На эту презентацию прибыли представители канадской делегации, Минрегиона, Министерства здравоохранения, представители из других областей Украины.

Сегодня в Житомире презентовали проект формирования сети учреждений первичной медицинской помощи в селе.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках презентации ее участникам показали новую амбулаторию в селе Вересы Житомирского района.

Участие в мероприятиях приняли вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, а также канадские эксперты, представители власти, медики.

После осмотра амбулатории участники мероприятия прибыли в Житомир. Здесь в Житомирском медицинском институте участникам презентации рассказали о проекте формирования сети учреждений первичной медицинской помощи в сельской местности и внедрения канадского опыта организации системы охраны здоровья.

На эту презентацию прибыли представители канадской делегации, Минрегиона, Министерства здравоохранения, представители других областей Украины, а также медики области.