Полтавщина: 33-летняя женщина довела до смерти своего годовалого ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

В прокуратуре напомнили, что 30 июля женщина оставила трех своих малолетних детей (2009, 2011 и 2013 годов рождения) в лесном массиве на расстоянии нескольких километров от населенного пункта, а сама поехала отдыхать к знакомым в Комсомольск. После проведенных следственных и оперативно-розыскных действий лишь 3 августа сотрудники милиции нашли истощенными двух старших детей, а рядом – труп младшего ребенка.

«Когда нашли детей, наименьшая девочка была уже неживой. По заключению экспертов, смерть малолетней наступила в результате теплового истощения и обезвоживания. Несмотря на все это, женщина не чувствует за собой вины и собирается обжаловать приговор суда», - сообщил начальник отдела прокуратуры области Владимир Спиридонов.

Как сообщал УНИАН, в августе в Полтавской области милиция задержала женщину по подозрению в том, что она довела своего годовалого ребенка до смерти, оставив его в лесу.

Женщине было объявлено о подозрении в совершении преступления, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде содержания под стражей.

Одновременно прокуратура области начала проверку соблюдения требований действующего законодательства в деятельности органов и служб по делам детей Козельщинского района области.