Львовщина: на Яворивском полигоне военнослужащего укусила змея

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 ноября в 16.00 в Международном центре миротворчества и безопасности 42-летнего военнослужащего в/ч А-2615 (село Старычи Яворивского района) укусила змея.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение военно-медицинского клинического центра Западного региона.

С начала года в Львовской области от укусов змей пострадали 35 человек.