Львовщина: на Яворивском полигоне военнослужащего укусила змея
12:52, 04 ноября 2014Новости регионов
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Во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности военнослужащего укусила змея
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 ноября в 16.00 в Международном центре миротворчества и безопасности 42-летнего военнослужащего в/ч А-2615 (село Старычи Яворивского района) укусила змея.
Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение военно-медицинского клинического центра Западного региона.
С начала года в Львовской области от укусов змей пострадали 35 человек.
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