В столице растут показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости увеличился на 20,8%.

В столице за 11-ю неделю эпидсезона показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 20,8%.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, за прошедшую неделю зарегистрировано 21 931 больной гриппом и ОРВИ, тогда как за 10-ю неделю заболели 17 364 человека. Показатель заболеваемости составил 749,6 (за 10-ю неделю - 593,5) и остается ниже эпидемического порога на 34,5%.

Как отметил Поворозник, по сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 9032 человека против 6633 за 10-ю неделю, рост на 26,6%; детей - 12899 против 10731, рост на 16,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 58,8%, а на предыдущей неделе - 61,8%.

Заболеваемость среди школьников, если сравнивать с минувшей неделей, возросла на 17,9%, до 4953 случаев, что составляет 38,4% от общего количества заболевших детей и 22,6% от общего количества людей, обратившихся за медицинской помощью.

По данным КГГА, в медицинские учреждения за 11-ю неделю эпидсезона госпитализированы 188 человек, в том числе 145 детей.

За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинация против гриппа не проводилась. Всего с начала эпидемического сезона вакцинировано 27451 человек, из них 6537 - дети.