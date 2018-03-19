Крупнейший предприятие страны поставляло в больницы технический кислород вместо медицинского

Выявлены факты растраты бюджетных средств при проведении публичных закупок медицинского кислорода для учреждений здравоохранения Одесского региона.

В Одесской области правоохранители разоблачили предприятие в поставках в больницы региона технического кислорода вместо медицинского, что причинило 6 млн грн убытков.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, правоохранителями были выявлены факты растраты бюджетных средств при проведении публичных закупок медицинского кислорода для учреждений здравоохранения Одесского региона.

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«Сотрудники областного управления защиты экономики, следственного управления полиции и прокуратуры области установили, что коммерческая структура предоставляла поддельные документы о происхождении кислорода и соответствии нормам ГОСТ. Кроме того, что продукция поставлялась по завышенным ценам, вместо кислорода медицинского больницы получали технический. Это могло представлять угрозу для здоровья пациентов и привести к трагическим последствиям», - сказано в сообщении.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 6 млн грн.

Отмечается, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены место приобретения технического кислорода и методы его легализации. В частности, составлялись и выдавались документы с фальсифицированными сведениями. Заказчики получали продукцию вместе с подтверждающими документами, где производителем указывался отечественный завод медицинских приборов, который, по информации полиции, является одним из крупнейших поставщиков продукции данной категории на территории Украины.

Также оперативники управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и следователи областной полиции установили, что кроме коммерческой структуры-поставщика, к преступлению могут быть причастны и должностные лица медицинских учреждений.

В течение 14-15 марта правоохранители провели санкционированные обыски на предприятии, изъяв «черновую» бухгалтерию, 880 тыс. грн, 1450 евро, более 1 тысячи долларов, 62 тыс. российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

В полиции добавили, что все мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.