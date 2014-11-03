Черниговщина: всех пациентов, отравившихся тортом, выписали из больницы

В Черниговской области в конце минувшей недели из больницы в пгт Сосница выписали пять пациентов, которые заболели сальмонеллезом после употребления торта.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины в области, пострадавшие прошли курс лечения и выписаны из больницы.

Установлено, что источником инфекции были работники частного кондитерского цеха, где был изготовлен бисквитно-кремовый торт.

Кроме того, в результате эпидрасследование выявлены нарушения действующего законодательства во всех субъектах ведения хозяйства, причастных к возникновению вспышки сальмонеллеза: и на оптовой базе, и в магазине, где продавались сладости нарушались температура хранения и транспортировки продукции, дезинфекционный режим. Ко всем субъектам ведения хозяйства приняты меры административного влияния.

Как сообщал УНИАН, в середине октября несколько жителей пгт Сосница заболели сальмонеллезом после употребления торта "Бисквитно-кремовый" (производитель ФЛП из г. Городня), приобретенного в магазине частного предпринимателя пгт Сосница. Он, в свою очередь, приобрел торты на продовольственной базе Чернигова. По состоянию на 22 октября пострадали 7 человек, в том числе один ребенок, 5 пострадавших были госпитализированы.

Госсанэпидслужба в Черниговской области проводила противоэпидемические мероприятия.