Донецкий медицинский университет изменит юридический адрес

Как сообщили УНИАН в Минздраве, ректору университета Юрию Думанскому поручено обеспечить оперативное информирование работников и студентов учебного заведения относительно временного перемещения университета, организации в течение ноября образовательного процесса, обеспечение проживания и по другим вопросам. При условии перемещения университета, стабилизации ситуации и восстановления работы отделений Государственной казначейской службы в Донецкой области, средства для заработной платы и стипендии будут перечисляться на платежные карты в обычном режиме.

Читайте такжеРектор Донецкого медуниверситета Думанский: Я всегда буду гражданином Украины

Минздрав Украины информирует преподавателей и студентов Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, что любая деятельность незаконной администрации относительно возобновления учебного процесса «дистанционным путем», регистрация на сайте студентов и врачей-интернов, выдача образовательных документов, увольнения преподавателей и студентов не будут признаваться МОЗ Украины.

Руководство Минздрава призвало преподавательский коллектив и студентов Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького не поддаваться на провокационные призывы самопровозглашенной администрации и избегать влияния так называемой «ДНР».