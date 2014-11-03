Апельсиновый сок снижает риск развития рака яичников

Группа ученых из Университета Восточной Англии провела масштабное исследование и пришла к выводу, что частое потребление чая и апельсинового сока, примерно 30% уменьшает возможность заболеть раком яичников, пишет vev.by со ссылкой на РИА Новости, ссылаясь на обнародованные результаты исследования.

Свое исследование ученые растянули на 30 лет, за это время они обследовали около 170 000 женщин, в возрастной группе от 25 до 55 лет.

Исходя из полученных результатов, ученые пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием флавонолов и флаванонов снижают риск развития онкологии яичников.

У женщин которые имеют привычку пить чай и цитрусовые, проблемы с яичниками встречаются на 31% меньше чем у женщин не потребляющих эти напитки.

Риск развития опухолей яичников уменьшался на 21% и у тех испытуемых, которые употребляли цитрусовые соки в больших количествах.