В горнолыжном комплексе "Плай" зафиксировано массовое отравление среди отдыхающих

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с симптомами острой кишечной инфекции обратились 9 человек.

Среди отдыхающих отеля "Карпатська ружа" горнолыжного комплекса "Плай" в с. Плавье Сколевского р-на Львовской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе Украины , во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с симптомами острой кишечной инфекции обратились 9 человек, в том числе 4 детей.

После медицинского осмотра пациентам поставлен диагноз "острая кишечная инфекция, среднего и легкого степени" , двух детей госпитализировали в инфекционное отделение Cколивской ЦРБ.

По словам больных, все они питались в ресторане отеля. Всего в отеле находились около 200 человек.

Было принято решение о проверке отеля "Карпатська ружа" горнолыжного комплекса Плай в с. Плавье Сколевского района. Однако, при приезде специалистов администрация отеля поинформовала, что заведение уже не работает (посетители отсутствуют и ведутся подготовительные работы к проведению ремонта в ресторане).