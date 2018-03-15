В горнолыжном комплексе "Плай" зафиксировано массовое отравление среди отдыхающих

17:16, 15 марта 2018
Новости регионов
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УНИАН

Читайте такжеНа Львовщине из-за отравления тортом госпитализированы 7 человек

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе Украины , во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с симптомами острой кишечной инфекции обратились 9 человек, в том числе 4 детей.

После медицинского осмотра пациентам поставлен диагноз "острая кишечная инфекция, среднего и легкого степени" , двух детей госпитализировали в инфекционное отделение Cколивской ЦРБ.

По словам больных, все они питались в ресторане отеля. Всего в отеле находились около 200 человек. 

Было принято решение о проверке отеля "Карпатська ружа" горнолыжного комплекса Плай в с. Плавье Сколевского района. Однако, при приезде специалистов администрация отеля поинформовала, что заведение уже не работает (посетители отсутствуют и ведутся подготовительные работы к проведению ремонта в ресторане).

От видеофиксации администрация заведения отказалась.

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Теги: #отравление#острое кишечное отравление