Во Львовской области из-за отравления тортом госпитализированы 7 людей

14:12, 15 марта 2018
Новости регионов
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УНИАН

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Установлено, что на лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 года и дети 7-12 лет.

Вероятной причиной отравления мог стать приобретенный в магазине торт.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.

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Теги: #отравление#кишечные инфекции