На ремонт столичных заведений здравоохранения потрачено около 530 млн грн

Еще 600 млн грн было направлено на обновление медоборудования.

Столица в прошлом году направила 525,8 млн грн на ремонт заведений здравоохранения и еще 606 млн грн - на обновление медоборудования.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время итоговой коллегии по результатам деятельности Департамента здравоохранения в 2017 году.

Читайте такжеНа ремонт киевского роддома № 1 выделено 290 млн грн

«В прошлом году проведены ремонтно-строительные работы на сумму 525,8 миллиона гривен, что позволило начать процесс создания сети заведений здравоохранения в Киеве в соответствии с потребностями населения в интенсивном, плановом, реабилитационном и паллиативном лечении. Закуплено современное оборудования на 606 миллионов гривен, в том числе «тяжелого оборудования» (КТ/МРТ) для оказания медицинской помощи жителям столицы. Это оборудование для травматологических пунктов и отделений неотложной медицинской помощи на базе городских больниц, для родильных домов, реанимационных отделений больниц, а также эндоскопическое оборудование для ранней диагностики новообразований желудочно-кишечного тракта и лечения желудочно-кишечных кровотечений и многое другое», - сказал Поворозник.

По его словам, в прошлом году впервые приобретены эндопротезы для экстренного протезирования, прежде всего, при переломах бедренных костей.

Кроме того, отметил Поворозник, впервые начата работа амбулаторной мобильной бригады паллиативной помощи, что является первым этапом начала деятельности Центра паллиативной помощи детям города Киева.

В рамках реализации программы противодействия заболеванию туберкулезом впервые приобретен и введен в эксплуатацию современный цифровой передвижной флюорограф, предоставляется социальная помощь в виде продуктовых наборов больным, которые лечатся амбулаторно, закуплены средства индивидуальной защиты органов дыхания для медицинских работников учреждений здравоохранения города всех уровней подчинения для предотвращения заболеваний туберкулезом.

Читайте такжеВ Киеве снижаются показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников

Также Поворозник напомнил, что реализуя инициативу FAST TRACK CITIES, в городе обеспечивается бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию в заведениях здравоохранения всех уровней подчинения.

«С целью приближения медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам к местам их проживания проводятся ремонтные работы и закупается необходимое оборудование для открытия кабинетов заместительной терапии для проведения антиретровирусной терапии по месту жительства; начато обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусными препаратами по рецептам врачей через аптечную сеть. Уже функционируют 6 кабинетов заместительной терапии в 3-х больницах столицы, ведется работа по созданию таких кабинетов во всех 10 районах Киева», - отметил Поворозник.

По его словам, сегодня во всех центрах первичной медико-санитарной помощи всех районов Киева с помощью различных сервисов внедрена электронная запись на прием к семейному врачу, педиатру и узкому специалисту.