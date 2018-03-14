В Одессе разоблачен канал контрабанды психотропов

Гражданин одной из ближневосточных стран, который временно проживал в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы.

В Одессе правоохранители задержали иностранца, организовавшего контрабанду психотропных веществ в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, накануне сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одессе контрабанду психотропных веществ.

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Оперативники спецслужбы установили, что гражданин одной из ближневосточных стран, который временно проживал в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы.

«Для сокрытия происхождения «товара» международные отправления транзитом через различные страны ЕС направлялись в Украину. Посылки с психотропами забирали сообщники наркодельца. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона», - сообщили в управлении.

Правоохранители задержали организатора наркотрафика согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового «отправления», в котором было полсотни таблеток экстази.

Отмечается, что стоимость изъятой партии наркотиков на «черном рынке» составляет почти 200 тыс. гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических, психотропных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркотрафика.