На ремонт киевского роддома № 1 выделено 290 млн грн

Столичные власти утвердили рабочий проект капитального ремонта.

В Киеве планируется осуществить капитальный ремонт городского родильного дома № 1 на ул. Арсенальной, 5, что обойдется ориентировочно в 290 млн грн.

Об этом говорится в обнародованном распоряжении Киевской городской госадминистрации №390, которым утвержден рабочий проект капремонта медицинского учреждения.

Читайте такжеКиевляне смогут бесплатно проверить свое зрение

Согласно технико-экономическим показателям, общая сметная стоимость капремонта в текущих ценах по состоянию на 27 декабря 2017 года составляет 292 млн 262,5 тыс. грн, в том числе строительные работы - 49 млн 409 тыс. грн, оборудование - около 201 млн грн .

Работы планируется провести в три очереди в течение 8 месяцев: I очередь - ремонт гинекологического корпуса (стоимость работ оценивается в 136 млн грн), II очередь - административного корпуса и III очередь - акушерского корпуса (54 млн грн и около 102 млн грн соответственно).

Рабочий проект утвержден с учетом экспертного отчета о рассмотрении экспертной документации филиала «Киевоблстройэкспертиза» госпредприятия «Киевоблстройинвест» от 28 декабря 2017 года.