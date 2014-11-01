Гуманитарный штаб Ахметова помогает больницам Донецка

Помощь от Штаба получили: Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение (больница им. Калинина), Институт неотложной и восстановительной хирургиии мени В.К. Гусака, Областная детская клиническая больница, Донецкая областная клиническая травматологическая больница, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства, детские отделения Донецкой городской клинической больницы №3.

Сегодня же Гуманитарный штаб Ахметова доставил вторую партиюмедикаментов в Донецкую областную детскую клиническую больницу. Около 150 маленьких пациентов этого учреждения, которые находятся на стационарном лечении, в том числе в отделении детской реанимации,смогут получать необходимое медикаментозное обслуживание в течение 1 – 1,5 месяцев.

Каждый раз поводом к оказанию помощи больницам служило бедственное положение учреждений, связанное с отсутствием государственного финансирования, как на оплату заработных плат сотрудников, так и на централизованную закупку необходимых лекарств и расходных материалов.

Напомним, что согласно Гуманитарной карте ситуации и потребностей в Донецкой и Луганской областях,наиболее острой гуманитарной потребностью являются медикаменты. В частности, в Донецке такую потребность испытывает 41% опрошенных.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, психологической помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электроннойпочтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.