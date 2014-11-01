Луганщина продолжает получать гуманитарную помощь от Ахметова



Жители Луганской области продолжают получать продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Сегодня утром в Северодонецк прибыли грузовые машины с 9 тысячами наборов для переселенцев, которые временно проживают в городе, а также для жителей населенных пунктов области со сложной гуманитарной ситуации. Уже сегодня волонтеры начали раздавать пакеты с продуктами первой необходимости в местах компактного проживания переселенцев в Северодонецке.

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В ближайшие дни мобильные группы волонтеров отвезут часть гуманитарной помощи в Новоайдаровский и Попаснянский районы, а также в Лисичанск, Счастье и Станицу Луганскую. Последний населенный пункт, согласно данным Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, входит в ТОП-5 городов, которые наиболее всего нуждаются в продуктах питания. В Станице Луганской потребность в продуктах отмечают 60% жителей.

Сергей Делас, представитель Гуманитарного штаба Рината Ахметова в Луганской области: «В Северодонецке мы оставили 2000 продуктовых наборов, 1000 уже отправили на Лисичанск, столько же - в Станицу Луганскую. 1700 наборов будет доставлено в Счастье, еще 1700 и 1000 наборов – в Попаснянский и Новоайдаровские районы. В планах на ноябрь – оказание помощи в зоне АТО. В первую очередь, продуктовые наборы отправим в Краснодон, Свердловку и Ровеньки, где люди крайне нуждаются в помощи».

Всего в Луганскую область в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова было доставлено 36 500 продуктовых наборов. Помощь предназначается для самых незащищенных категорий из числа зарегистрированных переселенцев и жителей области: сирот, инвалидов, многодетных и одиноких матерей.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской и психологической помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единыйкруглосуточныймногоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электроннойпочтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.